Переселенцям вже виплатили майже 580 млн гривень допомоги на проживання

Як зазначили в прес-службі, за рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ощадбанк перерахує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

До кінця квітня передбачено перерахування ще двох траншів коштів на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня.

Відповідно до рішення уряду, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у наступних розмірах: