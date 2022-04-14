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Переселенцям вже виплатили майже 580 млн гривень допомоги на проживання

Фото: переселенцям виплатили 580 млн гривень допомоги на проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики розпочало фінансування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. На виплати допомоги на проживання спрямовано 578 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначили в прес-службі, за рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ощадбанк перерахує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

До кінця квітня передбачено перерахування ще двох траншів коштів на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня.

Відповідно до рішення уряду, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у наступних розмірах:

  • для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;
  • для інших осіб - 2 000 гривень.

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