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Переселенцам уже выплатили почти 580 млн гривен помощи на проживание

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Украина, Четверг 14 апреля 2022 12:00
Переселенцам уже выплатили почти 580 млн гривен помощи на проживание Фото: переселенцам выплатили 580 млн гривен помощи на проживание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики начало финансирование помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. На выплаты пособия на проживание направлено 578 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Как отметили в пресс-службе, за счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц. Ощадбанк перечислит средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты.

До конца апреля предусмотрено перечисление еще двух траншей средств на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам с учетом того, что процесс регистрации продолжается, а также того, что правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми пособие будет выплачиваться с марта.

Согласно решению правительства, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены в следующих размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;
  • для других лиц - 2 000 гривен.

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