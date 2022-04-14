Переселенцам уже выплатили почти 580 млн гривен помощи на проживание
Минсоцполитики начало финансирование помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. На выплаты пособия на проживание направлено 578 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства.
Как отметили в пресс-службе, за счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц. Ощадбанк перечислит средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты.
До конца апреля предусмотрено перечисление еще двух траншей средств на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам с учетом того, что процесс регистрации продолжается, а также того, что правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми пособие будет выплачиваться с марта.
Согласно решению правительства, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены в следующих размерах:
- для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;
- для других лиц - 2 000 гривен.
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