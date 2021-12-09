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Переселенцам упростили процедуру смены места прописки

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров упростил процедуру смены фактического места жительства для внутренне перемещенных лиц (ВПО). Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram- канали.

"Кабмин упрощает для ВПЛ процедуру изменения фактического места жительства, путем постановки на учет таких лиц по декларативному принципу (без дополнительной подачи заявления и других документов)", - написал он.

То есть документы, необходимые для изменения регистрации места жительства заявителя, будут получаться уполномоченным органом без участия самого заявителя, путем доступа к электронной базе.

В частности, уведомление об изменении фактического места жительства / пребывания можно будет подать через "Дию".

Согласно сравнительной таблице, в случае отсутствия персональных данных заявителя в Единой информационной базе данных о ВПО, формирование сообщения об изменении места фактического проживания будет заблокировано, а информация об этом будет направлена заявителю.

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Кабинет Министров УкраиныВнутренне перемещенные лица