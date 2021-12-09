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Переселенцям спростили процедуру зміни місця реєстрації

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, під час засідання уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

"Кабмін спрощує для ВПО процедуру зміни фактичного місця проживання, шляхом взяття на облік таких осіб за декларативним принципом (без додаткового подання заяви та інших документів)", - написав він.

Тобто документи, необхідні для зміни реєстрації місця проживання заявника, отримуватимуться уповноваженим органом без участі самого заявника, шляхом доступу до електронної бази.

Зокрема, повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування можна буде подати через "Дію".

Відповідно до порівняльної таблиці, у разі відсутності персональних даних заявника в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, формування повідомлення про зміну місця фактичного проживання буде заблоковано, а інформація про це буде надіслана заявнику.

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Кабінет Міністрів УкраїниВнутрішньо переміщені особи