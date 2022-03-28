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Переселенцам в Украине будут выплачивать по 2 тысячи гривен ежемесячно: как получить

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Киев, Понедельник 28 марта 2022 10:58
Переселенцам в Украине будут выплачивать по 2 тысячи гривен ежемесячно: как получить Фото: министр Кабинета министров Олег Немчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина перешла на новую систему поддержки переселенцев. Ежемесячно 2 тысячи гривен смогут получать вынужденно покинувшие свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы сейчас перешли на новую систему поддержки - ежемесячная выплата в размере 2 тысяч гривен гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, и 3 тысячи на детей", - заявил министр.

Для того чтобы получать выплаты, необходимо зарегистрироваться на портале "Дія" или в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства.

"Кроме того, мы ввели поддержку для работодателей, создающих новые рабочие места. В течение двух месяцев, когда они создадут новое рабочее место для переселенца, зарегистрируются или в центре занятости, или на портале "Дія", они также смогут получить компенсацию в размере 6,5 тысячи гривен", - заявил Немчинов.

Напомним, для того чтобы начать получать выплаты, необходимо зарегистрироваться в программе до 14 апреля.

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