Переселенцам в Украине будут выплачивать по 2 тысячи гривен ежемесячно: как получить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы сейчас перешли на новую систему поддержки - ежемесячная выплата в размере 2 тысяч гривен гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, и 3 тысячи на детей", - заявил министр.

Для того чтобы получать выплаты, необходимо зарегистрироваться на портале "Дія" или в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства.

"Кроме того, мы ввели поддержку для работодателей, создающих новые рабочие места. В течение двух месяцев, когда они создадут новое рабочее место для переселенца, зарегистрируются или в центре занятости, или на портале "Дія", они также смогут получить компенсацию в размере 6,5 тысячи гривен", - заявил Немчинов.