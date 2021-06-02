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Переселенцам без прописки разрешили получать права и регистрировать авто. Но есть условие

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Киев, Среда 02 июня 2021 15:54
Переселенцам без прописки разрешили получать права и регистрировать авто. Но есть условие Фото: переселенцам с Донбасса без прописки разрешили получать права (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украиной территории разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства. Для этого им необходимо предоставить справку про взятие на учет в качестве переселенцев.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины.

Кабмин внес соответствующие изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.

Изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.

Для этого переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо ее отображение в электронной форме на портале "Дія".

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Речь идет о тех, кто принимал участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Отметим, 1 июня Верховная рада планирует упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Народные депутаты поддержали законопроект №4564 за основу.

Как писало РБК-Украина, переселенцам хотят ограничить размер процентов за пользование кредитами. Это предлагает соответствующий законопроект №2329.

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