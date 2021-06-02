Переселенцам без прописки разрешили получать права и регистрировать авто. Но есть условие
Внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украиной территории разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства. Для этого им необходимо предоставить справку про взятие на учет в качестве переселенцев.
Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины.
Кабмин внес соответствующие изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.
Изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.
Для этого переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо ее отображение в электронной форме на портале "Дія".
Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Речь идет о тех, кто принимал участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Отметим, 1 июня Верховная рада планирует упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Народные депутаты поддержали законопроект №4564 за основу.
Как писало РБК-Украина, переселенцам хотят ограничить размер процентов за пользование кредитами. Это предлагает соответствующий законопроект №2329.