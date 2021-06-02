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Переселенцям без прописки дозволили отримувати права і реєструвати авто. Але є умова

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Київ, Середа 02 червня 2021 15:54
Переселенцям без прописки дозволили отримувати права і реєструвати авто. Але є умова Фото: переселенцям з Донбасу без прописки дозволили отримувати права (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Внутрішньо переміщеним особам без прописки на контрольованій Україною території дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби. Для цього їм необхідно надати довідку про взяття на облік в якості переселенців.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України.

Кабмин внес соответствующие изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.

Изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.

Для этого переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо ее отображение в электронной форме на портале "Дія".

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін підготував законопроєкт, який спрощує процедуру надання громадянства іноземним бійцям операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Йдеться про тих, хто брав участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Відзначимо, 1 червня Верховна рада планує спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Народні депутати підтримали законопроєкт №4564 за основу.

Як писало РБК-Україна, переселенцям хочуть обмежити розмір відсотків за користування кредитами. Це пропонує відповідний законопроєкт №2329.

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