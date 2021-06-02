Переселенцям без прописки дозволили отримувати права і реєструвати авто. Але є умова

Внутрішньо переміщеним особам без прописки на контрольованій Україною території дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби. Для цього їм необхідно надати довідку про взяття на облік в якості переселенців.

Для этого переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо ее отображение в электронной форме на портале "Дія".

Изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін підготував законопроєкт, який спрощує процедуру надання громадянства іноземним бійцям операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Йдеться про тих, хто брав участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Відзначимо, 1 червня Верховна рада планує спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Народні депутати підтримали законопроєкт №4564 за основу.

Як писало РБК-Україна, переселенцям хочуть обмежити розмір відсотків за користування кредитами. Це пропонує відповідний законопроєкт №2329.