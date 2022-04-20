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Как переселенцам получить 2000-3000 гривен помощи: инструкция Приватбанка

Фото: переселенцы могут получить 2000-3000 гривен помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине выплачивают по 2000-3000 гривен помощи для внутренне перемещенных лиц. В ПриватБанке рассказали, как получить деньги на карты єПідтримка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Для кого?

Для украинцев и их детей, которые из-за войны покинули дома и ранее не имели устав ВПЛ.

Как часто будут выплаты?

Выплаты для ВПЛ будут начисляться ежемесячно в размере 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.

Как открыть карту єПідтримка?

В Приват24 выберите меню кошелек - добавить карту - єПідтримка.

Куда можно тратить деньги?

Клиенты ПриватБанка могут получить помощь на карту єПідтримка банка, и потратить на любые категории товаров или же снять наличные.

Как получить услугу для ВПЛ в приложении Дія?

  • Зайдите в Дія и нажмите Услуги - Получить статус ВПЛ.
  • Укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите Продолжить. Геолокоция нужна только один раз.
  • Если есть ребенок, можете получить статус переселенца и для него - свидетельство о рождении подтянется в Дія или же вы можете добавить его вручную. Если же детей у вас нет, нажмите Зарегистрироваться без детей.
  • Выберите карту єПідтримка Приватбанка.
  • Укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или же гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

Как сообщало РБК-Украина, в "Дія" появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получение финансовой помощи.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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