Как переселенцам получить 2000-3000 гривен помощи: инструкция Приватбанка

Для кого?

Для украинцев и их детей, которые из-за войны покинули дома и ранее не имели устав ВПЛ.

Как часто будут выплаты?

Выплаты для ВПЛ будут начисляться ежемесячно в размере 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.

Как открыть карту єПідтримка?

В Приват24 выберите меню кошелек - добавить карту - єПідтримка.

Куда можно тратить деньги?

Клиенты ПриватБанка могут получить помощь на карту єПідтримка банка, и потратить на любые категории товаров или же снять наличные.

Как получить услугу для ВПЛ в приложении Дія?

Зайдите в Дія и нажмите Услуги - Получить статус ВПЛ.

Укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите Продолжить. Геолокоция нужна только один раз.

Если есть ребенок, можете получить статус переселенца и для него - свидетельство о рождении подтянется в Дія или же вы можете добавить его вручную. Если же детей у вас нет, нажмите Зарегистрироваться без детей.

Выберите карту єПідтримка Приватбанка.

Укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или же гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

Как сообщало РБК-Украина, в "Дія" появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получение финансовой помощи.