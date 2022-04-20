Как переселенцам получить 2000-3000 гривен помощи: инструкция Приватбанка

В Украине выплачивают по 2000-3000 гривен помощи для внутренне перемещенных лиц. В ПриватБанке рассказали, как получить деньги на карты єПідтримка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Для кого?
Для украинцев и их детей, которые из-за войны покинули дома и ранее не имели устав ВПЛ.
Как часто будут выплаты?
Выплаты для ВПЛ будут начисляться ежемесячно в размере 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.
Как открыть карту єПідтримка?
В Приват24 выберите меню кошелек - добавить карту - єПідтримка.
Куда можно тратить деньги?
Клиенты ПриватБанка могут получить помощь на карту єПідтримка банка, и потратить на любые категории товаров или же снять наличные.
Как получить услугу для ВПЛ в приложении Дія?
Как сообщало РБК-Украина, в "Дія" появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получение финансовой помощи.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.