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Як переселенцям отримати 2000-3000 гривень допомоги: інструкція ПриваБанку

Фото: переселенці можуть отримати 2000-3000 гривень допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні виплачують по 2000-3000 гривень допомоги для внутрішньо переміщених осіб. У ПриватБанку розповіли, як отримати кошти на картки єПідтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Для кого?

Для українців та їх дітей, які через війну покинули домівки і раніше не мали статут ВПО.

Як часто будуть виплати?

Виплати для ВПО будуть нараховуватися щомісячно в розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей.

Як відкрити картку єПідтримка?

У Приват24 виберіть меню Гаманець - Додати картку - єПідтримка.

Куди можна витрачати гроші?

Клієнти ПриватБанку можуть отримати допомогу на картку єПідтримка банку, та витратити на будь-які категорії товарів або ж зняти готівку.

Як отримати послугу для ВПО в застосунку Дія?

  • Зайдіть у Дію та натисніть Послуги - Отримати статус ВПО.
  • Вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердьте геолокацію та натисніть Продовжити. Геолокоція потрібна лише один раз.
  • Якщо маєте дитину, можете отримати статус переселенця і для неї - свідоцтво про народження підтягнеться в Дію або ж ви можете додати його вручну Якщо ж дітей у вас немає, натисніть Зареєструватися без дітей.
  • Виберіть картку єПідтримка ПриватБанку.
  • Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту.

Як повідомляло РБК-Україна, у "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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