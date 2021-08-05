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Переселенцам ограничили размер процентов по кредитам: президент подписал закон

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Украина, Четверг 05 августа 2021 16:10
Переселенцам ограничили размер процентов по кредитам: президент подписал закон Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает размер процентов по кредитам и займам для переселенцев. Документ был одобрен парламентом 14 июля 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Подписанный закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредиту или займу переселенца не может превышать сумму процентов, начисленную в течение срока, на который предоставлялся кредит по минимальной ставке, определенной договором.

Документ также освобождает переселенцев от неустойки, ответственности в виде уплаты суммы долга и от других имущественных санкций. В то же время кредитор будет обязан перечислить задолженность в течение 7 дней после письменного обращения от переселенца.

"Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права", - отметили в Офисе президента.

Закон вступит в силу через месяц со дня его опубликования.

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