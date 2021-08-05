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Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 16:10
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує розмір відсотків за кредитами та позиками для переселенців. Документ був схвалений парламентом 14 липня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Підписаний закон передбачає, що загальна сума відсотків за кредитом чи позикою переселенця не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит, за мінімальною ставкою, визначеною договором.

Документ також звільняє переселенців від неустойки, відповідальності у вигляді сплати суми боргу та від інших майнових санкцій. Водночас кредитор буде зобов'язаний перерахувати заборгованість впродовж 7 днів після письмового звернення від переселенця.

"Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою кредитних зобов'язань покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права", - наголосили в Офісі президента.

Закон набере чинності через місяць з дня його опублікування.

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Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
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