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Переселення палестинців до Лівії? США спростували інформацію ЗМІ

Неділя 18 травня 2025 04:06
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Переселення палестинців до Лівії? США спростували інформацію ЗМІ Фото: інформація про переселення не відповідає дійсності (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора NBC News писало, що адміністрація Трампа працює над планом переселення мільйона палестинців із Гази до Лівії. Однак посольство США в Тріполі спростувало ці дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Повідомлення про ймовірні плани переселення жителів Гази до Лівії не відповідає дійсності", - заявило посольство США в соцмережі Х.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що хотів би, щоб США взяли під контроль Газу, а її палестинське населення переселили в інші місця.

Самі палестинці категорично відкидають будь-які плани, які передбачають їхній відхід із Гази. Вони порівнюють такі ідеї з "Накбою" або "катастрофою" 1948 року, коли сотні тисяч людей було позбавлено своїх будинків унаслідок війни, що призвела до створення Ізраїлю.

Також Reuters зазначає, що коли Трамп знову обійняв посаду президента, він сказав, що хоче, щоб союзники США Єгипет і Йорданія прийняли людей із Гази. Однак обидві держави відкинули цю ідею, що викликало глобальний осуд, а палестинці, арабські країни та ООН заявили, що це буде рівносильно етнічній чистці.

У квітні Трамп заявив, що палестинців можна переселити "в різні країни, і є багато країн, які це зроблять".

Також під час візиту до Катару цього тижня, президент знову заявив про своє бажання захопити цю територію, заявивши, що він хотів би, щоб вона стала "зоною свободи" і що рятувати там більше нічого.

Нагадаємо, минулої ночі NBC News писало, що уряд США працює над планом переселення 1 млн палестинців із Гази до Лівії. Джерела розповіли, що Вашингтон обговорив ідею з Тріполі, і може виділити африканській країні "мільярди доларів" у разі згоди.

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