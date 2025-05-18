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Переселение палестинцев в Ливию? США опровергли информацию СМИ

Воскресенье 18 мая 2025 04:06
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Переселение палестинцев в Ливию? США опровергли информацию СМИ Фото: информация о переселении не соответствует действительности (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера NBC News писало, что администрация Трампа работает над планом переселения миллиона палестинцев из Газы в Ливию. Однако посольство США в Триполи опровергло эти данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сообщение о предполагаемых планах переселения жителей Газы в Ливию не соответствует действительности", - заявило посольство США в соцсети Х.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что хотел бы, чтобы США взяли под контроль Газу, а его палестинское население переселили в другие места.

Сами палестинцы категорически отвергают любые планы, которые предполагают их уход из Газы. Они сравнивают такие идеи с "Накбой" или "катастрофой" 1948 голая когда сотни тысяч людей были лишены своих домов в результате войны, которая привела к созданию Израиля.

Также Reuters отмечает, что когда Трамп вновь вступил в должность президента, он сказал, что хочет, чтобы союзники США Египет и Иордания приняли людей из Газы. Однако оба государства отвергли эту идею, что вызвало глобальное осуждение, а палестинцы, арабские страны и ООН заявили, что это будет равносильно этнической чистке.

В апреле Трамп заявил, что палестинцев можно переселить "в разные страны, и есть много стран, которые это сделают".

Также во время визита в Катар на этой неделе, президент вновь заявил о своем желании захватить эту территорию, заявив, что он хотел бы, чтобы она стала "зоной свободы" и что спасать там больше нечего.

Напомним, прошлой ночью NBC News писало, что правительство США работает над планом переселения 1 млн палестинцев из Газы в Ливии. Источники рассказали, что Вашингтон обсудил идею с Триполи, и может выделить африканской стране "миллиарды долларов" в случае согласия.

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Соединенные Штаты Америки Сектор Газа Палестина Ливия
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