Переселенка из Донбасса прославляла российских оккупантов во Львовской области, - СБУ

Правоохранители разоблачили переселенку во Львовской области, которая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ во Львовской области.
"На личной странице в запрещенной социальной сети Вконтакте женщина распространяла призывы к прекращению существования Украины", - говорится в сообщении.
В начале августа женщина переехала из Донецкой во Львовскую область, где и была обнаружена оперативниками спецслужбы. Женщину задержали и сообщили о подозрении по статье "оправдание, признание правомерной, оспаривания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".
Напомним, что ранее СБУ разоблачила сеть сторонников кремлевских нарративов в двух областях Украины.
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