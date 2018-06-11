З квітня 2014 на Донбасі зникли або були викрадені до 4 тис. осіб, - правозахисники

Оцінити кількість зниклих в ОРДЛО не представляється можливим

З початку конфлікту на Донбасі у квітні 2014 року зникли або були викрадені до 4 тис. осіб. Про це йдеться в доповіді Харківської правозахисної групи.

Зокрема, управління Національної поліції у Донецькій області у відповідь на запит правозахисників повідомило про 2 727 зниклих без вісти станом на початок 2017 року, доля 1 053 з них невідома.

За даними Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на території області розшукується 1 205 осіб, з них знайдено 633, доля 572 залишається невідомою. Також повідомляється, що всі ці дані стосуються підконтрольної території, так як оцінити кількість зниклих в ОРДЛО не представляється можливим. У той же час в доповіді є інформація про 80 зникнень людей в ОРДЛО, 57 - на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі 33 дитини досі знаходяться у розшуку.