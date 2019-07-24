Выборы в Раду: на округе брата Медведчука пересчитывают голоса

Окружная избирательная комиссия №105 в Луганской области, где на внеочередных выборах в парламент баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука Сергей, проводит пересчет голосов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В частности, в Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии №105 (г. Счастье), который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК.

"В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105 и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась. Данный факт зарегистрирован. На данный момент комиссией проводится пересчет голосов", - указано в сообщении полиции.

Правоохранители решили усилить меры публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. В охране общественного порядка задействованы 45 полицейских.

Подчеркнем, 23 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе. Согласно результатам выборов, брат Медведчука проиграл представительнице "Оппозиционного блока" Виктории Гриб.

Напомним, по информации ЦИК, после подсчета 100% голосов Медведчук, который баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За життя", получил 31,70% голосов, а Гриб победила с результатом в 39,58%.

Добавим, Виктор Медведчук проходит в Верховную раду по списку партии "Оппозиционная платформа - За життя". Он находится в списке под третьим номером. Всего от партии в Раде будет 38 народных депутатов.

Как сообщало РБК-Украина ранее, определены победители уже в 83 мажоритарных округах. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа".