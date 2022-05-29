Перес выиграл Гран-при Монако после провальной стратегии "Феррари"

Гран-при начался с часовым опозданием из-за дождя в княжестве. Дирекция гонки сначала несколько раз переносила старт, а выпустив пилотов на трассу за машиной безопасности, вскоре вывесила красные флаги.

В конце концов, гонщики стартовали с хода, но интриги наверху не было. Каждый остерегался ошибки и действовал на виражах крайне осторожно. В таких условиях на первое место вышла стратегия. И здесь лучше всего сработал Перес. Мексиканец со своим инженером первым решил перейти с дождевой на промежуточную резину.

Это дало свой эффект сразу. Леклер и Ферстаппен заехали на пит-стоп позже и существенно отстали от Переса. Для стартовавшего с поула монегаска это было лишь началом неудач.

В лидеры временно вышел Сайнс, впоследствии рискнувший иначе – перешел сразу на слики. Этого хватило, чтобы опередить Ферстаппена и Леклера (пилоты поменялись местами после пит-стопов) и сразиться с Пересом.

А вот решение параллельно позвать в боксы и другого пилота "Феррари" удивило. Леклер потерял время, пока обслуживали Сайнса и оказался четвертым лишним в борьбе за подиум.

В конце концов, именно в боксах "Ред Булл" и одержал победу. Рестарт после аварии Шумахера-младшего не изменил распределение мест. Перес, Сайнс, Ферстаппен и Леклер ехали рядом до конца дистанции, не предоставив друг другу ни единого шанса на атаку.

Классификация Гран-при Монако-2022:

Серхио Перес Карлос Сайнс (+1.154) Макс Ферстаппен (+1.491)

Благодаря победе в Монако Перес присоединился к чемпионской гонке. Пока в лидерах Ферстаппен (125 очков), но Леклер (116 пунктов) и Перес (110) – недалеко. В Кубке конструкторов наверху "Ред Булл" (235 баллов), который опережает "Феррари" (199) и "Мерседес" (134).