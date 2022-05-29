Перес виграв Гран-прі Монако після провальної стратегії "Феррарі"

Гран-прі розпочався з годинним запізненням через дощ у князівстві. Дирекція гонки спершу кілька разів переносила старт, а коли випустила пілотів на трасу за машиною безпеки, то вивісила червоні прапори.

Зрештою, гонщики стартували з ходу, та інтриги нагорі не було. Кожен остерігався помилки, тож діяв на віражах вкрай обережно. За таких умов на перше місце вийшла стратегія. І тут найкраще попрацював Перес. Мексиканець зі своїм інженером першим вирішив перейти з дощової на проміжну гуму.

Це дало свій ефект відразу. Леклер і Ферстаппен заїхали на піт-стоп пізніше й суттєво відстали від Переса. Для монегаска, який стартував із поула, це був лише початок невдач.

У лідери тимчасово вийшов Сайнс, який згодом ризикнув інакше – перейшов відразу на сліки. Цього вистачило, щоб випередити Ферстаппена та Леклера (пілоти помінялися місцями після піт-стопів) та поборотися з Пересом.

А ось рішення паралельно покликати в бокси й іншого пілота "Феррарі" здивувало. Леклер втратив час, поки обслуговували Сайнса й опинився четвертим зайвим у боротьбі за подіум.

Зрештою, саме в боксах "Ред Булл" і здобув перемогу. Рестарт після аварії Шумахера-молодшого не змінив розподіл місць. Перес, Сайнс, Ферстаппен і Леклер їхали поруч до кінця дистанції, не надавши один одному жодного шансу на атаку.

Класифікація Гран-прі Монако-2022:

Серхіо Перес Карлос Сайнс (+1.154) Макс Ферстаппен (+1.491)

Завдяки перемозі в Монако Перес приєднався до чемпіонських перегонів. Наразі в лідерах Ферстаппен (125 очок), але Леклер (116 пунктів) і Перес (110) – недалеко. Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Ред Булл" (235 балів), який випереджає "Феррарі" (199) і "Мерседес" (134).