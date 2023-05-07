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Перес розділить перший ряд із Алонсо на старті Гран-прі Маямі

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Маямі, Неділя 07 травня 2023 11:51
Перес розділить перший ряд із Алонсо на старті Гран-прі Маямі Фото: Серхіо Перес тріумфував у кваліфікації (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Перемогою пілота команди "Ред Булл" Серхіо Переса завершилися кваліфікаційні заїзди на автодромі в американській Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Мексиканець показав найкращий час на трасі навколо "Хард Рок Стедіум". У фінальній спробі він проїхав коло за 1:26.841 хвилини.

Після першого сегменту прпинили виступи пілот "Вільямса" Сарджент, дует із "Макларена" Піастрі та Норріс, а також Стролл ("Астон Мартін") і гонщик "Альфа Таурі" Цунода. У другому ж боротьбу припинили його партнер по команді Де Вріз, Чжоу з "Альфа Ромео", семиразовий чемпіон Хемілтон ("Мерседес"), пілот "Хааса" Хюлькенберг і Албон ("Вільямс").

У фіналі кваліфікації чинний чемпіон Ферстаппен ("Ред Булл") зіпсував першу спробу та дозволив Пересу вийти в проміжні лідери. Натомість вирішальну спробу для всіх зіпсував гонщик "Феррарі" Леклер, який вилетів із траси та змусив вивісити червоний прапор. Перші результати стали підсумковими.

Поруч із Пересом із першого ряду стартуватиме ветеран із "Астон Мартіна" Алонсо. Далі на стартовій решітці розташувалися Сайнс ("Феррарі") та Магнуссен ("Хаас"), пілот "Альпін" Гаслі та Расселл із "Мерседеса", Леклер і Окон ("Альпін"), а за ними Ферстаппен і Боттас ("Альфа Ромео").

Гонка в Маямі відбудеться в неділю, 7 травня. Старт гонки о 22:30 за київським часом.

Перес розділить перший ряд із Алонсо на старті Гран-прі Маямі

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