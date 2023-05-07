Перес разделит первый ряд с Алонсо на старте Гран-при Майами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Мексиканец показал лучшее время на трассе вокруг "Хард Рок Стэдиум". В финальной попытке он проехал круг за 1:26.841 минуты.

После первого сегмента прекратили выступления пилот "Уильямса" Сарджент, дуэт из "Макларена" Пиастри и Норрис, а также Стролл ("Астон Мартин") и гонщик "Альфа Таури" Цунода. Во втором же борьбу прекратили его партнер по команде Де Вриз, Чжоу из "Альфа Ромео", семикратный чемпион Хэмилтон ("Мерседес"), пилот "Хааса" Хюлькенберг и Албон ("Уильямс").

В финале квалификации действующий чемпион Ферстаппен ("Ред Булл") испортил первую попытку и позволил Пересу выйти в промежуточные лидеры. В свою очередь решающие попытки для всех испортил гонщик "Феррари" Леклер, вылетом с трассы заставивший вывесить красный флаг. Первые результаты стали итоговыми.

Рядом с Пересом с первого ряда стартует ветеран из "Астон Мартина" Алонсо. Далее на стартовой решетке расположились Сайнс ("Феррари") и Магнуссен ("Хаас"), пилот "Альпин" Гасли и Расселл из "Мерседеса", Леклер и Окон ("Альпин"), а за ними Ферстаппен и Боттас ("Альфа Ромео").

Гонка в Майами состоится в воскресенье, 7 мая. Старт гонки в 22:30 по киевскому времени.