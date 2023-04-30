Перес із третього місця на старті тріумфував на Гран-прі Азербайджану
Другою перемогою пілота "Ред Булла" Серхіо Переса в сезоні-2023 Формули-1 завершився етап на вулицях Баку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
Сенсаційний переможець кваліфікації Леклер ("Феррарі") прогнозовано не зміг довго стримувати атаки "Ред Булла". Щойно пілоти отримали можливість використовувати систему DRS, як Ферстаппен впритул наблизився до монегаска. Обгін був питанням часу й відбувся на старті четвертого кола.
Ще через два кола прикладом нідерландського гонщика скористався і його партнер по стайні Перес. Здавалося, що на цьому інтрига в гран-прі й померла. Однак, несподівано швидко почала деградувати гума "медіум". Як наслідок, Ферстаппен поїхав за новими шинами, а згодом це мали зробити й інші лідери.
Та в перебіг подій втрутився пілот "Вільямса" Де Вріз. Після контакту зі стіною він зупинив болід поруч із трасою і спровокував появу сейфтікару. Конкуренти чинного чемпіона швидко заїхали в бокси з мінімальними втратами часу. Тож на імпровізованому рестарті Ферстаппен опинився за спинами Переса та Леклера.
Нідерландець швидко розібрався з гонщиком "Феррарі", а пілот "Астон Мартіна" Алонсо обійшов ще одного представника Скудерії – Сайнса – в боротьбі за 4-те місце. До 20-го кола сформувалася стабільна топ-6 у складі дуету з "Ред Булла", Леклера, Алонсо, Сайнса та Хемілтона на "Мерседесі".
У боротьбі за лідерство Ферстаппен намагався пресингувати Переса. Проте, мексиканець їхав у хорошому темпі та не припускався критичних помилок. На екваторі гонки розрив між напарниками стабілізувався на позначці 2.5 секунди. А далі чинний чемпіон змирився з невідвортністю перемоги Переса.
Зрештою, мексиканський пілот зумів здобути другу перемогу в сезоні та суттєво скоротити відставання від Ферстаппена в загальному заліку. Дворазовий чемпіон світу фінішував другим, а доповнив подіум Леклер. До топ-10 потрапили Алонсо, Сайнс, Хемілтон, Стролл ("Астон Мартін"), Расселл із найшвидшим колом ("Мерседес"), Норріс ("Макларен") і Цунода ("Альфа Таурі").
Класифікація Гран-прі Азербайджану-2023:
- Серхіо Перес
- Макс Ферстаппен (+2.137)
- Шарль Леклер (+21.217)
До слова, напередодні Перес виграв спринт Гран-прі Азербайджану після старту з другої позиції.
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