Перес із третього місця на старті тріумфував на Гран-прі Азербайджану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Сенсаційний переможець кваліфікації Леклер ("Феррарі") прогнозовано не зміг довго стримувати атаки "Ред Булла". Щойно пілоти отримали можливість використовувати систему DRS, як Ферстаппен впритул наблизився до монегаска. Обгін був питанням часу й відбувся на старті четвертого кола.

Ще через два кола прикладом нідерландського гонщика скористався і його партнер по стайні Перес. Здавалося, що на цьому інтрига в гран-прі й померла. Однак, несподівано швидко почала деградувати гума "медіум". Як наслідок, Ферстаппен поїхав за новими шинами, а згодом це мали зробити й інші лідери.

Та в перебіг подій втрутився пілот "Вільямса" Де Вріз. Після контакту зі стіною він зупинив болід поруч із трасою і спровокував появу сейфтікару. Конкуренти чинного чемпіона швидко заїхали в бокси з мінімальними втратами часу. Тож на імпровізованому рестарті Ферстаппен опинився за спинами Переса та Леклера.

Нідерландець швидко розібрався з гонщиком "Феррарі", а пілот "Астон Мартіна" Алонсо обійшов ще одного представника Скудерії – Сайнса – в боротьбі за 4-те місце. До 20-го кола сформувалася стабільна топ-6 у складі дуету з "Ред Булла", Леклера, Алонсо, Сайнса та Хемілтона на "Мерседесі".

У боротьбі за лідерство Ферстаппен намагався пресингувати Переса. Проте, мексиканець їхав у хорошому темпі та не припускався критичних помилок. На екваторі гонки розрив між напарниками стабілізувався на позначці 2.5 секунди. А далі чинний чемпіон змирився з невідвортністю перемоги Переса.

Зрештою, мексиканський пілот зумів здобути другу перемогу в сезоні та суттєво скоротити відставання від Ферстаппена в загальному заліку. Дворазовий чемпіон світу фінішував другим, а доповнив подіум Леклер. До топ-10 потрапили Алонсо, Сайнс, Хемілтон, Стролл ("Астон Мартін"), Расселл із найшвидшим колом ("Мерседес"), Норріс ("Макларен") і Цунода ("Альфа Таурі").

Класифікація Гран-прі Азербайджану-2023: