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Перес обійшов Леклера у спринті на Гран-прі Азербайджану

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Баку, Субота 29 квітня 2023 17:40
Перес обійшов Леклера у спринті на Гран-прі Азербайджану Фото: Серхіо Перес виявився найшвидшим на вулицях Баку (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Перемогою пілота "Ред Булла" Серхіо Переса завершилася коротка гонка вулицями азербайджанської столиці Баку. Мексиканець стартував із другої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту.

На перших метрах дистанції лідерство зберіг переможець кваліфікації Леклер ("Феррарі"). Головні ж події розгорнулися позаду монегаска. У боротьбі за третю позицію гонщик "Мерседеса" Расселл брутально відтіснив чинного чемпіона Ферстаппена ("Ред Булл").

Позаду ж проблеми для себе та решти пелотону організував Цунода. Пілот "Альфа Таурі" зачепив стіну, втратив колесо та спровокував появу жовтих прапорів у руках маршалів. Утім, небезпека на трасі не минула, тож спершу дирекція гонки оголосила режим віртуального сейфтікару, а потім випустила реальний автомобіль безпеки.

На умовному рестарті спринту Ферстаппен поквитався зі своїм кривдником. Нідерландець без контракту з болідом суперника зумів повернути собі місце на подіумі. Згодом коректно обійшов Леклера на головній прямій і Перес. Більше знакових обгонів на вуличній трасі не відбулося.

Отже, Перес переміг і набрав 8 очок, а до трійки призерів потрапили Леклер (7 пунктів) і Ферстаппен (6). Доповнили залікову зону Расселл, пілот "Феррарі" Сайнс, Алонсо ("Астон Мартін"), лідер "Мерседеса" Хемілтон і Стролл із "Астон Мартіна".

Класифікація спринту Гран-прі Азербайджану-2023:

  1. Серхіо Перес
  2. Шарль Леклер (+4.463)
  3. Макс Ферстаппен (+5.065)

До слова, раніше Формула-1 затвердила новий формат етапів зі спринтерськими гонками.

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