Перес с третьего места на старте триумфовал на Гран-при Азербайджана

Сенсационный победитель квалификации Леклер ("Феррари") прогнозированно не смог долго сдерживать атаки "Ред Булла". Как только пилоты получили возможность использовать систему DRS, Ферстаппен вплотную приблизился к монегаску. Обгон был вопросом времени и состоялся на старте четвертого круга.

Еще через два круга примером нидерландского гонщика воспользовался и его партнер по конюшне Перес. Казалось, что на этом интрига в гран-при умерла. Однако неожиданно быстро начала деградировать резина "медиум". Как следствие, Ферстаппен поехал за новыми шинами, а затем это должны были сделать и другие лидеры.

Но в ход событий вмешался пилот "Уильямса" Де Вриз. После контакта со стеной он остановил болид рядом с трассой и спровоцировал появление сейфти-кара. Конкуренты действующего чемпиона быстро поехали в боксы с минимальными потерями времени. На импровизированном рестарте Ферстаппен оказался за спинами Переса и Леклера.

Нидерландец быстро разобрался с гонщиком "Феррари", а пилот "Астон Мартина" Алонсо обошел еще одного представителя Скудерии – Сайнса – в борьбе за 4-е место. К 20-му кругу сформировалась стабильная топ-6 в составе дуэта из "Ред Булла", Леклера, Алонсо, Сайнса и Хэмилтона на "Мерседесе".

В борьбе за лидерство Ферстаппен пытался прессинговать Переса. Тем не менее, мексиканец ехал в хорошем темпе и не допускал критических ошибок. На экваторе гонки разрыв между напарниками стабилизировался на отметке 2.5 секунды. А дальше действующий чемпион смирился с неотвратимостью победы Переса.

В конце концов, мексиканский пилот сумел добиться второй победы в сезоне и существенно сократить отставание от Ферстаппена в общем зачете. Двукратный чемпион мира финишировал вторым, а дополнил подиум Леклер. В топ-10 попали Алонсо, Сайнс, Хэмилтон, Стролл ("Астон Мартин"), Расселл с быстрейшим кругом ("Мерседес"), Норрис ("Макларен") и Цунода ("Альфа Таури").

Классификация Гран-при Азербайджана-2023: