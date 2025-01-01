Перерв "на свята" не маємо: у "Третій штурмовій" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку

Російська армія штурмує Харківський напрямок кожного дня. Там немає перепочинку від дій ворога навіть на свята.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.

Російська армія пробивається до річки Оскіл зі сторони Макіївки - південніше, і в районі Загризового - північніше. А ось в районі Дворічного окупанти постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі - на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих.

За його словами, це створює загрозу для Куп'янська та Борової.

"Основна складність на сьогоднішній день - погодні умови, які деколи дуже заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами в цілому. Ворог завжди використовує погоду, розуміючи, що в цей час ми нічого не бачимо", - пише Жорін.

Він розповів, що іноді російські військові впритул встигають підходити до українських позицій. Після цього українським військам доводиться проводити зачистку цієї місцевості та допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції.

Бої за Куп'янськ

Раніше РБК-Україна писало про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак українські захисники змогли відбити атаку.

За словами начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, наразі погрози Куп'янську немає.