Перерывов "на праздники" не имеем: в "Третьей штурмовой" рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Российская армия штурмует Харьковское направление каждый день. Там нет передышки от действий врага даже на праздники.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

Российская армия пробивается к реке Оскол со стороны Макеевки - южнее, и в районе Загрызово - севернее. А вот в районе Двуречного оккупанты постоянно проводят попытки перехода, при том довольно дерзкие - на обычных лодках, которые иногда воруют у местных.

По его словам, это создает угрозу для Купянска и Боровой.

"Основная сложность на сегодняшний день - погодные условия, которые порой очень мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами в целом. Враг всегда использует погоду, понимая, что в это время мы ничего не видим", - пишет Жорин.

Он рассказал, что иногда российские военные вплотную успевают подходить к украинским позициям. После этого украинским войскам приходится проводить зачистку этой местности и помогать соседним подразделениям вернуть позиции.

Бои за Купянск

Ранее РБК-Украина писало о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась к Купянску. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

По словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, на данный момент угрозы Купянску нет.