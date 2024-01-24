Переробні підприємства можуть отримати грант на півмільйона доларів: як подати заявку

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму для підтримки розвитку українських середніх та великих переробних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
"Сьогодні завданням Уряду України є не лише відновлення економіки... Але й створення міцних підмурків для якісно нової моделі її розвитку. Ключем для вирішення цього завдання є розвиток вітчизняного виробництва, зокрема переробки. Уряд максимально сприяє розвитку переробних підприємств", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
У рамках програми буде надано близько 30 грантів обсягом від 150 тисяч доларів до 500 тисяч доларів. Загальний обсяг фінансування - 10 мільйонів доларів.
Гранти будуть надані підприємствам у таких секторах:
Прийом заявок триватиме до 8 березня 2024 року.
Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що українки, які проживають у Київській та Житомирській областях, а також захоплюються доглядом за дітьми й мріють відкрити власний дитячий заклад у себе вдома можуть отримати грант.
У своєму матеріалі РБК-Україна пояснило, як працює грантова система та які умови потрібно виконувати, щоб отримати фінансову допомогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.