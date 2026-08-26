Перерізають логістику та розширюють кіл-зону: у 7 корпусі ДШВ розповіли про ефективність мідл-страйків

За словами командира роти ударних БПЛА батальйону БпС "Апачі" на позивний "Чарлі", застосування мідл-страйків дозволяє встановити вогневий контроль над оперативним простором ворога і фактично розширює кіл-зону в бік ворога.

"Наша мета - не дати вступити в бій та знищити його в тилу. Ми дістанемо ворога там, де він думає, що недосяжний", - каже військовий.

Захисники діють на випередження та знищують ворожий наступальний потенціал ще на підступах до лінії фронту.

Лише протягом кількох дніві бойових дій у липні підрозділ знищив близько 60 одиниць легкої та транспортної техніки ворога, зокрема багі та мотоцикли.

Мідл-страйки показали свою ефективність на Слов'янському напрямку (фото: 81 ОАеМБр 7 корпусу швидкого реагування ДШВ)

Окрім того, через постійні атаки дронів середньої дальності окупанти втрачають мобільність. Ворожа тилова артилерія більше не почувається в безпеці через постійний ризик ураження, а елементи інфраструктури, зокрема антени, ретранслятори та засоби спостереження, систематично знищуються в ході нальотів.

"Чим більше ми вирізаємо логістику, тим більше у них проблем на передній лінії. Дефіцит боєприпасів, дронів, паливно-мастильних матеріалів, продовольства. Також важливий моральний стан ворога. Зараз він декілька разів подумає перед тим, як кудись виїхати" - каже "Чарлі".

Командир роти додає: ефективність операцій з залученням мідл-страйків тримається на трьох ключових елементах: цілодобова аеророзвідка, робота на швидкість та філігранна майстерність пілотів підрозділу.