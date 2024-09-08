Перереєстрація безробітних: як отримати допомогу після зміни місця проживання

Через війну багатьом українцям доводиться змінювати місце проживання, зокрема, зареєстрованим безробітним.

РБК-Україна дізналося у Державному центрі зайнятості, чи треба при цьому зніматися з обліку, а потім реєструватися за новим місцем проживання.

Згідно з постановою КМУ № 446 від 30 березня 2023 року, процедура реєстрації та перереєстрації зареєстрованих безробітних визначається Порядком реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних. Якщо безробітний змінює місце проживання, він повинен звернутися до найближчого центру зайнятості для отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг. Для цього необхідно подати відповідну заяву до нового центру зайнятості, після чого буде сформована персональна картка. З дня подання та на підставі такої заяви реєстрація у попередньому центрі зайнятості, в якому особа набула статусу зареєстрованого безробітного та отримувала соціальні послуги і допомогу по безробіттю, припиняється відповідно до абзацу двадцять третього підпункту 1 пункту 32 Порядку № 446. Також перереєстрація внутрішньо переміщених осіб здійснюється відповідно до їхнього фактичного місця перебування.