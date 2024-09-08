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Перерегистрация безработных: как получить пособие после смены места жительства

Украина, Киев, Воскресенье 08 сентября 2024 12:30
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Перерегистрация безработных: как получить пособие после смены места жительства Фото: Регистрация безработных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за войны многим украинцам приходится менять место жительства, в частности, зарегистрированным безработным.

РБК-Украина узнала в Государственном центре занятости, нужно ли при этом сниматься с учета, а затем зарегистрироваться по новому месту жительства.

Согласно постановлению КМУ №446 от 30 марта 2023 года, процедура регистрации и перерегистрации зарегистрированных безработных определяется Порядком регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных. Если безработный меняет место жительства, он должен обратиться в ближайший центр занятости для получения пособия по безработице и социальным услугам.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в новый центр занятости, после чего будет сформирована персональная карточка. Со дня подачи и на основании такого заявления регистрация в предыдущем центре занятости, в котором лицо получило статус зарегистрированного безработного и получало социальные услуги и пособие по безработице, прекращается в соответствии с абзацем двадцать третьим подпунктом 1 пункта 32 Порядка № 446.

Также перерегистрация внутриперемещенных лиц осуществляется в соответствии с их фактическим местом пребывания.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно действующему законодательству зарегистрированные безработные должны появляться в центре занятости по меньшей мере один раз в 30 дней. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как карантин, чрезвычайная ситуация или военное положение, это правило упрощается.

В такие периоды безработные могут подтверждать свой статус дистанционно по телефону, электронной почте или другим средствам коммуникации. Частота подтверждения остается такой же – не реже одного раза в 30 дней.

Также мы писали, как центр занятости определяет подходящие вакансии.

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