Перерегистрация безработных: как получить пособие после смены места жительства

РБК-Украина узнала в Государственном центре занятости, нужно ли при этом сниматься с учета, а затем зарегистрироваться по новому месту жительства.

Согласно постановлению КМУ №446 от 30 марта 2023 года, процедура регистрации и перерегистрации зарегистрированных безработных определяется Порядком регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных. Если безработный меняет место жительства, он должен обратиться в ближайший центр занятости для получения пособия по безработице и социальным услугам.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в новый центр занятости, после чего будет сформирована персональная карточка. Со дня подачи и на основании такого заявления регистрация в предыдущем центре занятости, в котором лицо получило статус зарегистрированного безработного и получало социальные услуги и пособие по безработице, прекращается в соответствии с абзацем двадцать третьим подпунктом 1 пункта 32 Порядка № 446.

Также перерегистрация внутриперемещенных лиц осуществляется в соответствии с их фактическим местом пребывания.