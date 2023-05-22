Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: коли можна буде отримати доплату

У червні пенсіонери, що працюють і які матимуть право на перерахунок пенсії, отримають збільшені розміри виплати та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам - 1 квітня 2023 року. Перерахунок з квітня буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2023 року (очікуваний строк - травень місяць)", - йдеться в повідомленні, де уточнюється, що орієнтовно у червні, пенсіонери, які матимуть право на перерахунок, отримають збільшені розміри виплат.

Щодо розміру підвищення пенсій після перерахунку, то, як зазначають у ПФУ, він в кожного пенсіонера індивідуальний, оскільки, по суті, у формулі для обчислення страхової пенсії, визначеній законом, збільшується коефіцієнт страхового стажу або коефіцієнт страхового стажу та заробітної плати (за доцільності).

"Розмір підвищення залежить від того, який страховий стаж вже має людина та який заробіток вона одержувала в період роботи", - додають спеціалісти.

Як повідомлялось, розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.

Нагадаємо, функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.