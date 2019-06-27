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Переробка шлаків в 5 разів дешевша, ніж видобуток корисних копалин, - експерт

Новини » Економіка    27.06.2019 - 16:32
Переробка шлаків в 5 разів дешевша, ніж видобуток корисних копалин, - експерт
Ілюстративне фото (ep-recycling.com)

Збільшення обсягів використання шлакових відходів у будівництві дасть ефект, вважає експерт

Переробка шлакових відходів для використання у виготовленні будівельних матеріалів та будівництві буде коштувати в 4-5 разів дешевше, ніж видобуток корисних копалин на глибині. Збільшення обсягів їх використання дасть вражаючий економічний ефект. Таку думку висловив ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Олександр Бондар, передає РБК-Україна.

"Щоб порахувати економічний ефект від переробки шлаків – досить просто висунути голову з нашого піску. І подивитися на поляків, подивитися на Євросоюз. У Швеції переробляють 93% шлаків. У декількох європейських країнах цей показник досягає майже 100%. А у нас – 5%, 10%, до 30% - при шаленій потреби в дорогах, будівництві. Нам необхідні і технології, і законодавчі акти. Настав час перейти від заговорювання питання переробки відходів як вторинної сировини до його вирішення. до створення єдиної системи поводження з відходами, їх переробки і єдиної відповідальності за порушення встановлених норм. Зараз ми більше нагадуємо лебедя, щуку і рака з байки. На одному рівні приймаємо законодавство, на другому – не прийнятний стратегічних рішень на рівні інспекції про притягнення до відповідальності", - зазначив Бондар.

На його думку, досвід європейських країн доводить: можна ефективно використовувати те, що прийнято вважати відходами і добитися майже безвідходного виробництва. Для України, де щонайменше 160 тис. га займають шлаковідвали, це питання не тільки економічної доцільності, але й екології.

"Нам треба просто подивитися на ефект наших сусідів. І зрозуміти, наскільки це важливо і в будівництві, і в питанні доріг – в тому, що є сьогодні нагальною для України. Переробка відходів і використання їх як вторинної речовини - в 4-5 разів дешевше, ніж видобутку корисних копалин на глибині ", - наголосив Бондар.

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