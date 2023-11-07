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"Перепрофілювався" в рекетири. У Вінниці затримали депутата з ОПЗЖ

Фото: депутат з ОПЗЖ займався рекетом в Вінниці, його затримала СБУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінниці діяло кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось "підім’яти" під себе аграрний бізнес у регіоні. Серед її учасників - депутат від ОПЗЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Серед затриманих - депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників - працівників Муніципальної варти міськради", - йдеться в повідомленні.

 

Усі троє під керівництвом свого ватажка - місцевого кримінального авторитета - займалися рекетом серед підприємців.

Під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну "данину", а у разі відмови погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна. Зокрема, співробітники СБУ задокументували факт "вибивання" 9 тис. американських доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії.

"Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити "борг", - розповіли в СБУ.

При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи "боржників". Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, у Харківській області ліквідували банду, яка обкладала "даниною" місцевих бізнесменів. До складу цієї банди входили співробітники поліції та учасники бойових дій.

Також СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. Зрадником виявився депутат міської ради Сіверська.

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