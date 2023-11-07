"Перепрофилировался" в рэкетиры. В Виннице задержали депутат из ОПЗЖ

"Среди задержанных - депутат Винницкого районного совета, избиравшийся от запрещенной партии ОПЗЖ, и двое его сообщников - работников Муниципального караула горсовета", - говорится в сообщении.

Все трое под руководством своего предводителя - местного криминального авторитета - занимались рэкетом среди предпринимателей.

Во время разбоя требовали с потерпевших деньги как регулярную "дань", а в случае отказа угрожали насилием и уничтожением частного и корпоративного имущества. В частности, сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" 9 тыс. долларов несуществующего долга с руководителя агрокомпании.

"Рекетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится заплатить "долг", - рассказали в СБУ.

При обыске в помещении задержанного депутата изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А у его подельников обнаружены наличные и черновые записи "должников". Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Харьковской области ликвидировали банду, которая облагала "данью" местных бизнесменов. В состав этой банды входили сотрудники полиции и участники боевых действий.

Также СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины. Предателем оказался депутат городского совета Северска.