Переправляли ухилянтів за кордон. В Одесі затримали співробітника ВЛК та двох його спільників

В Одесі правоохоронці затримали співробітника військово-лікарської комісії одного з районних військкоматів, а також двох його спільників. Вони незаконно переправляли чоловіків через державний кордон України.

За даними слідства, група осіб, до складу якої входили адвокат столичного регіону, співробітник військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одесі та двоє пособників, організували масштабну схему з виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу. Вартість послуги складала 10 000 доларів з людини.



Після отримання грошових коштів від ухилянтів їх направляли до Одеси для проходження військово-лікарської комісії. На цьому етапі двоє пособників допомагали їм отримати висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я.



На підставі цих документів чоловіки були звільнені від призову на військову службу та мали можливість вільно виїжджати з території України за кордон.



За попередньою інформацією, тільки у вказаному РТЦК послугами учасників схеми могли скористатися понад 100 чоловіків призовного віку.



Правоохоронці провели обшуки службових приміщеннях РТЦК та СП міста Одеси та за місцями проживання, у ході яких виявлено докази протиправної діяльності.



Наразі встановлюються усі обставини вчинених злочинів та вживаються заходи для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

Корупція у військкоматах

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Крім того, поліція провела понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ.