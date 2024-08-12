Переправляли чоловіків за кордон: 10 перевізників відключили від системи "Шлях"

В Україні 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
Як зазначається, відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:
За даними ДПСУ, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - зазначили в "Укртрансбезпеці".
Нагадаємо, водії, які здійснюють міжнародні перевезення чи доставку гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон за системою "Шлях". Через цей сервіс співробітники Держприкордонслужби здійснюють перевірку чоловіків 18-60 років.
Про те, як працює система "Шлях" після набуття чинності закону про посилення мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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