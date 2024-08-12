Переправляли мужчин за границу: 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях"

В Украине 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
Как отмечается, согласно постановлению Кабмина №57 от 27 января 1995 года, от системы "Шлях" сроком три месяца отключили таких перевозчиков:
По данным ГПСУ, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - отметили в "Укртрансбезопасности".
Напомним, водители, осуществляющие международные перевозки или доставку гуманитарных грузов, могут уезжать за границу по системе "Шлях". Из-за этого сервиса сотрудники Госпогранслужбы осуществляют проверку мужчин 18-60 лет.
О том, как работает система "Шлях" после вступления закона в силу об усилении мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.
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