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Перепони для експорту в Узбекистан усунуті, - СМПУ

Середа 30 серпня 2023 09:08
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Перепони для експорту в Узбекистан усунуті, - СМПУ Фото: перепони для експорту молока в Узбекистан усунуті (flickr)
Автор: Юлія Бойко

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) спільно з посольством Республіки Узбекистан та іншими бізнес-асоціаціями взяли участь в усуненні митних перепон, які заважали експорту української молочної та іншої харчової продукції до цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СМПУ.

"Узбекистан останні 5 років активно розвивається. Це цікавий ринок збуту для наших виробників молочної продукції. За кількістю потенційних споживачів він майже дорівнює Україні. І якщо вдасться здешевити логістику, наші підприємства можуть потіснити на цьому ринку виробників з Росії та Білорусі", - розповідає голова Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський.

Він також уточнив, що Узбекистан був ринком збуту для українських молочних підприємств до початку повномасштабного вторгнення рф. Основні конкуренти на цьому ринку сьогодні - виробники з Росії та Білорусі, які мають перевагу - більш дешеву логістику.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року Україну через війну залишили понад 8 млн українців, що позначилося на купівельній спроможності ринку.

Щоб уникнути суттєвого скорочення виробництва, за словами Чагаровського, виробники шукають ринки збуту молочної продукції.

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