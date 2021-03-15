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Переполнены больницы: в Харькове медики говорят о критической ситуации

Новина українською → Харьков, Понедельник 15 марта 2021 02:10
Переполнены больницы: в Харькове медики говорят о критической ситуации Фото: больница в Харькове (facebook.com/korsunoff)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове от коронавирусной инфекции скончался заведующий отделением областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков. Врачи говорят о переполненных палатах и нехватку кислорода.

Об этом в Facebook сообщил анестезиолог, профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.

Пеньков указан на сайте Харьковской областной клинической инфекционной больницы (ХОКИБ) как заведующий отделением вирусных гепатитов и дифференциальной диагностики желтух.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород", - заявил Корсунов.

Врач отметил, что становится все более тяжело больных молодых людей.

Он сообщил, что в настоящее время в реанимации Харьковской областной клинической инфекционной больницы находится трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, а в Областной детской клинической больнице Харькова – на инвазивной искусственной вентиляции легких ребенок 11 лет и на неинвазивной - 17 лет.

По состоянию на 14 марта, Харьковская область соответствует показателям "желтой зоны" по уровню эпидемической опасности.

Отметим, разделение на цветные зоны означает, что в "красных" областях действуют самые жесткие карантинные меры, в остальных - мягкие, такие как масочный режим, массовые мероприятия с ограничениями и так далее.

Напомним, на утро 14 марта выявили еще более 9 000 случаев коронавируса в Украине. Больше всего заболевших в Житомирской области.

Также стало известно, что в очередь на вакцинацию записались почти 250 тысяч человек.

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