Переповнені лікарні: в Харкові медики кажуть про критичну ситуацію

У Харкові від коронавірусної інфекції помер завідувач відділення обласної інфекційної лікарні Дмитро Пеньков. Лікарі говорять про переповнені палати і брак кисню.

Про це у Facebook повідомив анестезіолог, професор Харківської медичної академії післядипломної освіти Володимир Корсунов .

Пеньков вказаний на сайті Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні (ХОКІЛ) як завідувач відділення вірусних гепатитів та диференціальної діагностики жовтяниці.

"Лікарні завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, реанімації повні по вуха, і хворі неінвазивної вентиляції знову лежать, де є хоча б поточний кисень", - заявив Корсунов.

Лікар зазначив, що стає все більш важко хворих молодих людей.

Він повідомив, що зараз в реанімації Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні перебуває троє пацієнтів у віці від 31 до 39 років, а в Обласній дитячій клінічній лікарні Харкова – на інвазивній штучній вентиляції легенів дитина 11 років і на неінвазивній - 17 років.

Станом на 14 березня, Харківська область відповідає показникам "жовтої зони" за рівнем епідемічної небезпеки.

Зазначимо, поділ на кольорові зони означає, що в "червоних" областях діють найбільш жорсткі карантинні заходи, в інших - м'які, такі як масковий режим, масові заходи з обмеженнями і так далі.