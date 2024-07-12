Перепочинок на місяць-два: коли в Україні може не бути відключень світла

У середині осені в Україні можуть на якийсь час відмовитись від відключень світла для населення. Однак потім ситуація знову ускладниться.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Відключення світла взимку. Чи врятує українців імпорт електроенергії з Європи".
До кінця липня буде завершено основні ремонти на об'єктах генерації та дефіцит електроенергії зменшиться. А вже у вересні спека спаде і відключення, можливо взагалі перестануть застосовувати, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Але такий період триватиме максимум місяць-два. У листопаді без відключень не обійтись. Так вважають і експерти, і представники уряду, і великих українських енергокомпаній, із якими спілкувалося РБК-Україна.
До кінця осені ситуація знову ускладниться, навіть якщо виправдаються всі очікування щодо відновлення зруйнованих ТЕС та встановлення розподіленої генерації, йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, наприкінці червня тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та ремонти на АЕС.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація покращиться у 20 числах липня, коли завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.
МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме близько 10%, а серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік.