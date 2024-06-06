Переписали історію України. СБУ повідомила про підозру помічнику Путіна і ректору з РФ

"Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох високопосадовців рф, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України. Мова йде про помічника Путіна – Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолія Торкунова", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обидва є співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів".

"Це видання - обов’язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави. У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення української державності", - додали в СБУ.

Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини рашистів.

Також Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Не перший випадок

У червні 2023 року Служба безпеки повідомила про підозру голові прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександра Дугіна. Його називають одним із ключових ідеологів "російського світу".