Перепись населения: каких цифр следует ожидать украинцам в будущем

На вопрос, будут ли украинцы шокированы итогам переписи социолог ответила:

"Поверьте, не будем. Я оцениваю сейчас численность населения на подконтрольной территории, то есть без Крыма и без части Донбасса, в 38 миллионов",- сказала Элла Либанова.

Она подчеркнула, что 38 миллионов - это цифра имеющегося населения, то есть количество людей, которые находятся именно на территории Украины.

Социолог предположила, что около 3 миллионов еще находятся за рубежом.