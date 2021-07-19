Перепис населення: яких цифр слід очікувати українцям у майбутньому

На запитання, чи будуть українці шоковані підсумками перепису соціолог відповіла:

"Повірте, не будемо. Я оцінюю зараз чисельність населення на підконтрольній території, тобто без Криму і без частини Донбасу, в 38 мільйонів", - сказала Елла Лібанова.

Вона підкреслила, що 38 мільйонів - це цифра наявного населення, тобто кількість людей, які перебувають саме на території України.

Соціолог припустила, що близько 3 мільйонів ще перебувають за кордоном.