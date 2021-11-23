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Перепады температуры. В Украине после снега и морозов потеплеет до +12: дата

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня значительно похолодало, опустилась температура воздуха, ожидается снег в большинстве областей. Впрочем, к концу недели в страну придет потепление до +12.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

До конца недели, а именно 27 ноября, в Украину придет потепление. В южных регионах даже потеплеет до +12.

Синоптики прогнозируют дожди в этот день. Но температура воздуха днем на востоке составит +6+9, а ночью +2+5. На севере днем +3+6, а ночью -1+2. В восточных регионах днем будет +4+8, а ночью -1-4.

На юге днем будет +10+12, а ночью +3+8. А в центральных регионах синоптики прогнозируют днем +7+10, а ночью +2+5.

Тем временем, сегодня в Украине значительно похолодало даже прогнозируют снежные осадки.

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