Перепади температури. В Україні після снігу та морозів потеплішає до +12: дата

До кінця тижня, а саме 27 листопада, в Україну прийде потепління. У південних регіонах навіть потеплішає до +12.

Синоптики прогнозують дощі у цей день. Але температура повітря вдень на сході складе +6+9, а вночі +2+5. На півночі вдень +3+6, а вночі -1+2. У східних регіонах вдень буде +4+8, а вночі -1-4.

На півдні вдень буде +10+12, а вночі +3+8. А у центральних регіонах синоптики прогнозують вдень +7+10, а вночі +2+5.