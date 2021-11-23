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Перепади температури. В Україні після снігу та морозів потеплішає до +12: дата

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні значно похолодало, опустилась температура повітря, очікується сніг у більшості областей. Втім, до кінця тижня в країну прийде потепління до +12.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

До кінця тижня, а саме 27 листопада, в Україну прийде потепління. У південних регіонах навіть потеплішає до +12.

Синоптики прогнозують дощі у цей день. Але температура повітря вдень на сході складе +6+9, а вночі +2+5. На півночі вдень +3+6, а вночі -1+2. У східних регіонах вдень буде +4+8, а вночі -1-4.

На півдні вдень буде +10+12, а вночі +3+8. А у центральних регіонах синоптики прогнозують вдень +7+10, а вночі +2+5.

Тим часом, сьогодні в Україні значно похолодало, навіть прогнозують снігові опади.

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