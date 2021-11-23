ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Перепады температуры. В Украине после снега и морозов потеплеет до +12: дата

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 11:18
Перепады температуры. В Украине после снега и морозов потеплеет до +12: дата Фото: в Украине потеплеет до конца недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня значительно похолодало, опустилась температура воздуха, ожидается снег в большинстве областей. Впрочем, к концу недели в страну придет потепление до +12.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

До конца недели, а именно 27 ноября, в Украину придет потепление. В южных регионах даже потеплеет до +12.

Синоптики прогнозируют дожди в этот день. Но температура воздуха днем на востоке составит +6+9, а ночью +2+5. На севере днем +3+6, а ночью -1+2. В восточных регионах днем будет +4+8, а ночью -1-4.

На юге днем будет +10+12, а ночью +3+8. А в центральных регионах синоптики прогнозируют днем +7+10, а ночью +2+5.

Перепады температуры. В Украине после снега и морозов потеплеет до +12: дата

Тем временем, сегодня в Украине значительно похолодало даже прогнозируют снежные осадки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах