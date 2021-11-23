ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Перепади температури. В Україні після снігу та морозів потеплішає до +12: дата

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 листопада 2021 11:18
Перепади температури. В Україні після снігу та морозів потеплішає до +12: дата Фото: в Україні потеплішає до кінця тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні значно похолодало, опустилась температура повітря, очікується сніг у більшості областей. Втім, до кінця тижня в країну прийде потепління до +12.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

До кінця тижня, а саме 27 листопада, в Україну прийде потепління. У південних регіонах навіть потеплішає до +12.

Синоптики прогнозують дощі у цей день. Але температура повітря вдень на сході складе +6+9, а вночі +2+5. На півночі вдень +3+6, а вночі -1+2. У східних регіонах вдень буде +4+8, а вночі -1-4.

На півдні вдень буде +10+12, а вночі +3+8. А у центральних регіонах синоптики прогнозують вдень +7+10, а вночі +2+5.

Перепади температури. В Україні після снігу та морозів потеплішає до +12: дата

Тим часом, сьогодні в Україні значно похолодало, навіть прогнозують снігові опади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів
DAILY
Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах