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Переоцінив свої сили. Прикордонники в горах врятували ухилянта

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Закарпатская область, Середа 01 лютого 2023 16:56
Переоцінив свої сили. Прикордонники в горах врятували ухилянта Фото: прикордонники в горах врятували ухилянта (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники знайшли чоловіка, який хотів незаконно перетнути державний кордон України, проте заблукав в горах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, чоловік намагався незаконно пробратися на територію Словаччини. Він йшов пішки за прокладеним завчасно маршрутом, однак втратив орієнтування та заблукав у горах. У лісі він провів усю ніч

Переоцінив свої сили. Прикордонники в горах врятували ухилянта

Фото: прикордонники врятували ухилянта в горах (t.me/DPSUkr)

Зловивши зв’язок, він одразу зателефонував в поліцію, а вона своєю чергою негайно повідомила прикордонників.

Чоловікові надали необхідну допомогу, але тепер йому доведеться відповідати перед судом.

Нагадаємо, днями на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта з України, що вдавав з себе жінку.

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