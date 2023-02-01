Переоцінив свої сили. Прикордонники в горах врятували ухилянта

Прикордонники знайшли чоловіка, який хотів незаконно перетнути державний кордон України, проте заблукав в горах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

За даними Держприкордонслужби, чоловік намагався незаконно пробратися на територію Словаччини. Він йшов пішки за прокладеним завчасно маршрутом, однак втратив орієнтування та заблукав у горах. У лісі він провів усю ніч

Фото: прикордонники врятували ухилянта в горах (t.me/DPSUkr)

Зловивши зв’язок, він одразу зателефонував в поліцію, а вона своєю чергою негайно повідомила прикордонників.

Чоловікові надали необхідну допомогу, але тепер йому доведеться відповідати перед судом.