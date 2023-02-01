Переоцінив свої сили. Прикордонники в горах врятували ухилянта
Прикордонники знайшли чоловіка, який хотів незаконно перетнути державний кордон України, проте заблукав в горах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
За даними Держприкордонслужби, чоловік намагався незаконно пробратися на територію Словаччини. Він йшов пішки за прокладеним завчасно маршрутом, однак втратив орієнтування та заблукав у горах. У лісі він провів усю ніч
Фото: прикордонники врятували ухилянта в горах (t.me/DPSUkr)
Зловивши зв’язок, він одразу зателефонував в поліцію, а вона своєю чергою негайно повідомила прикордонників.
Чоловікові надали необхідну допомогу, але тепер йому доведеться відповідати перед судом.
Нагадаємо, днями на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта з України, що вдавав з себе жінку.
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