Переоценил свои силы. Пограничники в горах спасли уклониста
Пограничники нашли мужчину, который хотел незаконно пересечь государственную границу Украины, однако заблудился в горах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
По данным Госпогранслужбы, мужчина пытался незаконно проникнуть на территорию Словакии. Он шел пешком по проложенному заранее маршруту, однако потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь
Фото: пограничники спасли уклониста (t.me/DPSUkr)
Поймав связь, он сразу позвонил в полицию, а она в свою очередь немедленно сообщила пограничникам.
Мужчине оказали необходимую помощь, но теперь ему придется отвечать перед судом.
Напомним, на днях на границе с Венгрией задержали уклониста из Украины, который притворялся женщиной.
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