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Переоценил свои силы. Пограничники в горах спасли уклониста

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Закарпатская область, Среда 01 февраля 2023 16:56
Переоценил свои силы. Пограничники в горах спасли уклониста Фото: пограничники в горах спасли уклониста (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники нашли мужчину, который хотел незаконно пересечь государственную границу Украины, однако заблудился в горах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

По данным Госпогранслужбы, мужчина пытался незаконно проникнуть на территорию Словакии. Он шел пешком по проложенному заранее маршруту, однако потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь

Переоценил свои силы. Пограничники в горах спасли уклонистаФото: пограничники спасли уклониста (t.me/DPSUkr)

Поймав связь, он сразу позвонил в полицию, а она в свою очередь немедленно сообщила пограничникам.

Мужчине оказали необходимую помощь, но теперь ему придется отвечать перед судом.

Напомним, на днях на границе с Венгрией задержали уклониста из Украины, который притворялся женщиной.

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