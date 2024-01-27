Переоформлення авто: які документи потрібні та скільки коштує

паспорт громадянина України або будь-який інший документ, який посвідчує особу;
копія ідентифікаційного коду власника;
якщо відбувається звернення через уповноважену особу - документи, що засвідчують її особу та підтверджують повноваження представника;
договір про купівлю та продаж (укласти його можна на комісійному майданчику або безпосередньо в сервісному центрі - це зробить адміністратор безкоштовно);
техпаспорт авто;
заява про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в сервісному центрі);
квитанції про оплату за послуги, бланки та номери (оплата у відділенні банку при сервісному центрі);
довідка про оцінку (середньоринкову) вартості автомобіля, квитанції про сплату відповідного податку та військового податку (якщо власник продає вже не першу легкову автівку в поточному календарному році).
Скільки коштує перереєстрація авто
Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) послуга коштує 1105 гривень (сама послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень, номерний знак - 350 гривень).
Для мотоциклів ця вартість складає 877 гривень, для причепів - 866 гривень, мопедів - 848 гривень.